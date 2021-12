Point de presse du parti Orange sur l’état d’avancement des concertations avec les acteurs au dialogue inter-comoriens

Un point de presse a été organisé ce samedi 11 décembre 2021par le parti ORANGE suite à la première étape des rencontres que ORANGE a eu avec des organisations de la société civile, des personnalités, des groupements politiques et des partis politiques aux Comores et de la diaspora, acteurs dans cette phase de concertation entre les acteurs comoriens en vue du dialogue inter-comoriens

Après avoir remercier les journalistes des différents médias d’avoir bien voulu venir à ce point de presse qui fait suite à la première étape de restitution des concertations entre les acteurs comoriens en vue du dialogue inter-comoriens, le vice-président du parti ORANGE M.Mhoumadi Mgomri a rappelé aux journalistes que le bureau politique avait, dans un communiqué rendu public le 6 décembre 2021,que la formation politique dont il a l’honneur de diriger allait rencontrer les autorités et l’ensemble des acteurs invités au Dialogue, suite à l’interview accordée au Coordinateur du dialogue national inter-comorien et paru au quotidien Al-watwan N°4310 du vendredi 26 novembre 2021, et au communiqué du Front commun du samedi 4 décembre 2021 sur le dialogue national.

Pour Mohamed Toiaamou, « En nous inscrivant dans la même dynamique du communiqué, le parti a convié les journalistes, pour les informer que, ORANGE a lancé ses concertations qui visent à faire en sorte que le maximum des acteurs adhère au démarche que le parti a défini dans le communiqué du 6 décembre 2021 ».

Et d’ajouter que l’objectif de cette restitution d’étape est d’informer l’opinion nationale également sur le travail réalisé à travers les différentes rencontres que nous avons eues ces derniers jours avec des partis, des groupements et des personnalités politiques, des organisations de la société civile ainsi qu’avec la diaspora de France.

La formation politique de Monsieur Mohamed DAOUDOU alias kiki de la république a tenu au total dix rencontres ces dernières jours dont neuf au pays et une rencontre avec la diaspora de France à Marseille, dont le parti a saisie l’occasion pour remercier leurs interlocuteurs d’avoir bien voulu répondre favorablement à la demande de s’entretenir pour l’amour de notre Nation.

Il s’agit :

– du secrétaire général de la Mouvance présidentielle (AMP);

– du secrétaire général du parti RADHI;

– du président du MOUROUA; Mr Abasse Mohamed Dahalan

– du bureau de l’UPDC ;

– du président du parti RND, l’ancien ministre des Affaires étrangères, Dr Mtara MAECHA ;

– de l’ancien Premier ministre et ancien secrétaire général de la COI, Mr Aamada Mmadi boléro ;

– de l’ancien ministre Saïd Abdallah Cheick ;

– de l’ONG « Conseil pour la paix » ;

– de l’ONG « Femme pour la paix » ;

– du « Mouvement du 3 juillet » de la diaspora de Marseille conduit par Mr Chabane Mohamed



Mohamed toiaamou a également indiqué que le processus est mené de manière à ce que les échanges soient fructueux, pour que nos interlocuteurs s’écoutent dans le respect dû à toutes et à tous, s’acceptent, et s’entendent et dans le but qu’ensemble nous puissions trouver et proposer des solutions aux problèmes divers auxquels, impérativement et de toute urgence, fait face notre pays.

Les échanges étaient conviviaux et fructueux, selon le porte parole et que le parti Orange a exposé sa vision générale du dialogue inter-comorien et ses points de vue qui consistent à aborder et à échanger librement sur toutes les questions qui vont permettre de créer les conditions propices à la préparation et à la tenue, d’élections libres et crédibles dans un climat apaisé. A ce propos, le parti Orange a réitéré sa position selon laquelle tous les sujets d’intérêt national doivent pouvoir être mis sur la table, comme l’a souvent répété le président de la république.

« Au cours de ces échanges, les plus grandes préoccupations que nous avons soulevées sont celles relatives aux contextes socio-économiques du pays à l’heure actuelle et, notamment, les crimes et les violences faites aux femmes et aux enfants, la cherté de la vie, etc. qui prennent des proportions inquiétantes et qui doivent nécessairement avoir une place centrale dans ce dialogue ».

il a aussi rappelé que le parti a, également, fait part de ses souhaits que ce dialogue débouche sur l’élaboration d’un cadre et d’un mécanisme consensuels qui verront l’implication de toutes les forces vives intérieures et de la diaspora de la Nation et dont les modalités, le suivi et la garantie de la mise en œuvre des conclusions seront acceptés par tous les acteurs.

Pour conclure le parti ORANGE a précisé que des nombreuses questions posées par leurs interlocuteurs et ont fait l’objet d’éclaircissements et de précisions de la part du parti. Sans chercher à nier l’existence de difficultés – une chose tout à fait normale du fait que chacun doit pouvoir faire valoir ses arguments – ORANGE sort de ces toutes premières concertations parfaitement confiant en sa démarche.

Cela d’autant plus que les échanges franches occasionnés par ces rencontres ont permis à tous les participants de mettre fin à certains malentendus, de préciser les points de vue des uns et des autres et, ainsi, d’enrichir et d’affermir notre propre vision générale de cet important évènement à venir.

Pour finir Mohamed Toiaamou a fait part aux différents médiats que la deuxième phase des concertations va s’ouvrir incessamment et une délégation du parti se rendra à Anjouan et à Mohéli à partir de la semaine prochaine, et qu’à l’heure actuelle plusieurs rendez-vous sont déjà pris cela à partir demain dimanche 12 décembre aussi bien aux Comores qu’en France.