Pénurie des produits de 1re nécessité : «nos sociétés ont un problème de gestion »

Suite à la pénurie accrue des produits de 1re nécessité, l’association des notables de Ndzuwani s’est entretenue avec les directeurs régionaux de l’ONICOR, de Comores-Hydrocarbures, de la SONELEC et du Port international Ahmed Abdallah Abderemane.

Et dans la même optique, la notabilité a rencontré ce mercredi 24 août 2022 le Gouverneur Anissi Chamsidine en sa qualité de 1er Magistrat de l’île autonome de Ndzuwani. «Et notre entretien a été une réussite, car toutes nos questions ont été répondues», a précisé le Secrétaire général de la notabilité insulaire : monsieur Houmadi Kaambi.

En ce qui concerne la crise socioéconomique que traverse l’île, Houmadi Kaambi a ajouté que : « nos sociétés d’État ont un problème de gestion ». Et pour que la situation s’améliore, il faut une responsabilité partagée entre le gouvernement central et les sociétés, a-t-il constaté. À titre d’exemple, a dit le notable, lors de leurs visites, ils ont noté que le système de l’énergie solaire est incomplet, les centrales hydroélectriques ne sont pas conçues pour produire de l’électricité 24 h/24 h et il n’y a que 2 groupes qui fonctionnent à la centrale thermique de Trénani.

