Tribune libre. L’union des Comores face à une pénurie de poissons : Que sait-on des conséquences du changement climatique et les déchets marins sur la pêche aux Comores ?

Les déchets marins qui endommagent les écosystèmes, et l’augmentation de la température de l’océan causée par le changement climatique, obligent les poissons à migrer vers des zones plus froides et adaptées, ce qui entraîne une diminution de la pêche dans certaines régions.

La façon la plus simple de supprimer ce problème lié aux déchets marins dans notre pays est d’éviter que les plastiques ne terminent dans l’océan.

Les plastiques à usage unique comme les couverts, les bouteilles, les pailles, les cotons-tiges et les filtres de cigarette, sont responsables de 50% de la pollution marine qui termine sa course dans nos assiettes, Ye Djawu hata ndi ?

Que faut-il faire ?

Afin de donner la priorité à des solutions rentables et durable, nous devons mieux comprendre l’ampleur, les conséquences du changement climatique et les déchets marins sur la pêche aux îles de la lune, puis définir ensemble les politiques publiques à mettre en place.

Pour y parvenir,

-les autorités de l’Etat Comorien doivent déployer des actions concrètes pour permettre aux zones côtières de résister et de s’adapter au changement climatique, faire le bilan des connaissances actuelles sur la pêche aux îles du parfum et identifier les lacunes à combler pour proposer des solutions avant qu’il ne soit trop tard.

Eviter que les plastiques ne terminent dans l’océan.

Mettre en place des objectifs de ramassage de 80% des sachets et des bouteilles en plastique dans tout le territoire national, surtout ye midji yambwa

-Continuer à informer, sensibiliser et à encourager nos concitoyens sur l’importance du recyclage aux Comores.

Par,

Mohamed Salim