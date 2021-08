Pénurie : “Balance ton épicier à la gendarmerie”, le nouveau slogan du gouvernement d’Azali

La solution des pouvoirs publics pour lutter contre la vie chère:

Tonton, Tatie, si tu fais le tour des boutiques pour trouver un kilo d’ailes afin de nourrir ta famille et que tu n’en trouves pas, cherche encore! A la douzième boutique, si on te propose le kilo d’ailes de poulet à 1600 francs, surtout ne panique pas. Au lieu d’acheter ta viande, 50%plus chère, rend toi à la Brigade de gendarmerie la plus proche. Là- bas tu dis aux gendarmes qu’un petit épicier ne respecte pas les prix du marché. Tu leur donnes sa localisation, ensuite tu rentres chez toi. Tu auras fait ta B.A (bonne action) du jour, fortement recommandée par les autorités. Une fois à la maison, à tes enfants, tu diras, je n’ai pas acheté le poulet parce que trop cher, à la place j’ai fait dans la délation pour lutter contre la vie chère. A tes enfants affamés, tu leur diras l’eau ne calme pas que la soif, elle calme aussi la faim. Toute la nuit tu tenteras d’étouffer cette petite voix qui te murmure « tu aurais dû acheter même un demi kilo d’ailes ».

FSY. Titre : C.I