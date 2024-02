Pedro Karim et Fahid Le Bled’Art quittent le label Twamaya House

Dans une récente annonce qui a brisé le silence autour de l’agitation observée sur la scène musicale, Twamaya House a finalement clarifié la situation concernant le départ de Pedro Karim et Fahid Le Bled’Art de leur label. Cette déclaration fait suite au retrait des chansons des deux artistes de la plateforme du label, un mouvement qui a suscité de nombreuses spéculations parmi les fans et les observateurs de l’industrie.

Contrairement aux rumeurs circulant sur une éventuelle dispute, le label assure qu’il n’existe aucun conflit entre lui et les artistes. La raison derrière cette séparation inattendue est que Pedro Karim et Fahid Le Bled’Art ont chacun décidé de poursuivre de nouvelles opportunités avec d’autres producteurs, une décision prise de leur plein gré et sans aucune contrainte contractuelle préexistante avec Twamaya House.

Le label exprime une certaine déception, non pas pour avoir été naïf, mais pour avoir placé une confiance profonde dans le potentiel et le développement de ces artistes. Twamaya House se rappelle fièrement avoir été le tremplin initial pour ces talents, ayant investi considérablement dans leur promotion, de l’enregistrement de leurs chansons à la production de leurs clips vidéo, tout en aidant à l’éclosion de leur carrière musicale.

Suite à leur départ, Twamaya House a pris la décision de retirer les œuvres de Pedro Karim et Fahid Le Bled’Art de ses plateformes, une mesure justifiée par le désir de maintenir une clarté financière et de promouvoir uniquement les artistes actuellement sous contrat avec le label. Toutefois, le label tient à souligner qu’il n’y a aucune animosité dans cette séparation et souhaite aux deux artistes un succès continu dans leurs futures entreprises.

Enfin, Twamaya House promet à son public fidèle que cette fin de collaboration n’est que le début d’une nouvelle ère, avec l’arrivée prochaine de nouveaux talents sur leur plateforme. Le label reste dédié à sa mission de découvrir et de promouvoir les étoiles montantes de la musique, assurant aux fans que l’aventure musicale ne fait que commencer.

ANTUF Chaharane