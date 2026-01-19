Pape Thiaw présente ses excuses après la finale polémique de la CAN 2025

La victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025 face au Maroc restera gravée dans les mémoires, mais pas uniquement pour des raisons sportives. Cette rencontre au sommet, disputée dans une ambiance électrique, a été marquée par de nombreuses tensions, des décisions arbitrales contestées et un épisode inédit qui a fait basculer la soirée dans la controverse.
Alors que les Lions de la Teranga semblaient proches d’ouvrir le score, un but leur a été refusé, provoquant l’incompréhension du camp sénégalais. Quelques minutes plus tard, un penalty a été accordé au Maroc dans le temps additionnel, déclenchant la colère des joueurs sénégalais. En signe de protestation, plusieurs d’entre eux ont quitté momentanément la pelouse, estimant subir un arbitrage jugé pro-marocain. À cela s’est ajouté l’épisode répété des serviettes du gardien Edouard Mendy, devenu malgré lui l’un des symboles de cette finale sous haute tension.
Après le match, le sélectionneur Pape Thiaw a tenu à calmer les esprits. « On accepte les erreurs de l’arbitre, ça peut arriver. On n’aurait pas dû réagir comme ça. On présente nos excuses au football », a-t-il déclaré.
Mais la polémique ne s’est pas arrêtée là. Dans un communiqué virulent, Gianni Infantino, président de la FIFA, a condamné le comportement des Sénégalais et invité la CAF à prendre « les mesures appropriées ». Une sortie qui relance le débat autour de cette finale aussi spectaculaire que chaotique.
