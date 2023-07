Le leader de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, a été interpellé à son domicile aujourd’hui par les forces de sécurité avant d’être transféré à la Brigade des affaires générales du tribunal de Dakar. Il fait face à des accusations de « vol de téléphone portable » et « appel à l’insurrection », selon l’un de ses avocats et le procureur général de la République.

Le procureur général a confirmé ces motifs dans un communiqué de presse, décrivant des éléments « constitutifs de faits pénalement répréhensibles », y compris des actes, déclarations, écrits et images. Une enquête exhaustive pour divers chefs de délits et crimes a été ouverte non seulement à l’encontre d’Ousmane Sonko, mais aussi de toutes autres personnes impliquées dans cette affaire.

Avant son arrestation, Ousmane Sonko avait partagé sur sa page Facebook qu’il était sous étroite surveillance avec des forces de sécurité postées devant son domicile en permanence. Il a également rapporté avoir pris le téléphone portable d’une gendarme qui le filmait, un incident qui pourrait être lié aux accusations portées contre lui.

Suite à cette arrestation, le parti d’Ousmane Sonko, Pastef, a publié un communiqué de presse exigeant sa libération immédiate. Le parti a également appelé ses partisans à se mobiliser et à résister « constitutionnellement » face à cette situation.

Il est à noter qu’Ousmane Sonko avait été condamné le 1er juin dernier à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Cette condamnation l’empêche de se présenter à l’élection présidentielle de 2024, selon ses avocats et des juristes. La sentence avait provoqué des manifestations violentes dans plusieurs villes du Sénégal, faisant au moins 16 morts, d’après les autorités.

L’arrestation d’Ousmane Sonko suscite déjà des réactions au sein de la classe politique et parmi la population sénégalaise, attisant les tensions dans un contexte politique déjà complexe.



Soibah Said