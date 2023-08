Ousmane Sonko, en réanimation : le Sénégal en émoi.

La tension monte au Sénégal alors que l’éminent opposant politique, Ousmane Sonko, a été admis en réanimation dans la nuit du 16 au 17 août 2023, selon les informations fournies par ses avocats et les autorités pénitentiaires. Arrêté et détenu depuis le 31 juillet, Sonko, qui avait entamé une grève de la faim pour protester contre ce qu’il considère comme « le régime dictatorial » du président Macky Sall, avait déjà été hospitalisé à Dakar le 6 août.

Son état de santé s’étant considérablement dégradé, son transfert en réanimation est devenu nécessaire, d’après ses proches. L’opposant, déjà touché par deux condamnations antérieures, est actuellement sous le coup de sept chefs d’accusation, dont celui d’appel à l’insurrection.

Un élan de solidarité s’est manifesté parmi les détenus partageant les idéaux de Sonko. Plusieurs d’entre eux ont également entamé une grève de la faim en signe de soutien à leur camarade et à sa cause.

L’état de santé de plus en plus critique d’Ousmane Sonko, figure emblématique de l’opposition sénégalaise, a mis la situation politique du pays sur un pied d’alerte. Ceci est le reflet d’un climat de tensions politiques croissantes au Sénégal, et pose des questions cruciales sur l’état de la liberté d’expression dans le pays en ces temps troublés.

ANTUF Chaharane