Ousmane Sonko : Acculé, isolé, éclipsé par l’attention médiatique sur la situation au Niger.

Les récents événements au Niger, notamment le coup d’État, ont captivé l’attention des panafricanistes et des défenseurs de l’Afrique. Cependant, cela a éclipsé la situation critique d’Ousmane Sonko au Sénégal. Selon un article du « Le Monde », Ousmane Sonko, l’opposant sénégalais, est actuellement sous le poids de trois procédures judiciaires. Malgré ces charges, ses avocats affirment qu’il est toujours éligible à la présidentielle de février 2024.

Sonko a été récemment investi par son parti, le Pastef, pour cette élection. Il a mis en garde contre toute tentative de le disqualifier par des manœuvres judiciaires. Parmi les procédures judiciaires, une concerne une condamnation pour diffamation et injure publique contre le ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang. Une autre est liée à des accusations de viol par Adji Sarr, une ancienne employée d’un salon de massage. Enfin, Sonko a été arrêté et inculpé pour divers chefs d’accusation, dont « appel à l’insurrection » et « atteinte à la sûreté de l’État ».

Toutefois, malgré ces défis, Sonko reste déterminé. La situation au Niger a peut-être détourné l’attention de son combat, mais il est essentiel de rappeler que Sonko est dans une position difficile.

ANTUF Chaharane