Opposition comorienne : rassemblement derrière Mamadou en vue pour les élections de 2024

Les leaders de l’opposition basés en France ont choisi l’ancien vice-président Mohamed Ali Soilihi pour diriger leur coalition. Cette décision a été soutenue par les membres de l’opposition restés dans le pays sous la bannière du front uni de l’opposition. Cependant, certains dirigeants de l’opposition, dont Achmet Said et Mahamoud Ali Mohamed de l’ANC, ont exprimé leur désapprobation de la nomination de Soilihi en raison de sa condamnation dans l’affaire de la citoyenneté économique.

Le front uni a récemment annoncé son soutien à Soilihi et, lors d’une conférence de presse tenue jeudi, le groupe a déclaré qu’il annoncerait les conditions nécessaires à la participation de l’opposition aux élections de 2024 d’ici mars. Le front uni a appelé à des élections transparentes et non contestées, ainsi qu’à la libération des personnes récemment condamnées.

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Ali Mzimba, a souligné l’importance de la transparence dans les prochaines élections, affirmant que des élections crédibles sont encore possibles. Le front uni a appelé à ce que le prochain président soit reconnu pour sa légitimité par toutes les parties, indépendamment de son nom. Mzimba a également exhorté le gouvernement à mettre de côté les lois considérées comme « liberticides » par certains.