L’ONG Hifadhwi a récemment condamné l’opération Wuambushu que la France a prévue pour le mois d’avril prochain. Selon l’ONG, cette opération viserait à expulser massivement les Comoriens résidents à Mayotte. Pour Hifadhwi, cette décision est un exemple clair de l’occupation illégale de Mayotte par la France.

Hifadhwi estime que la situation d’insécurité qui prévaut actuellement à Mayotte est inquiétante non seulement pour les autorités françaises, mais aussi pour celles de l’Union des Comores. En effet, l’opération Wualbushu, censée lutter contre les clandestins, semble être dirigée contre les seuls Comoriens des autres îles résidant dans l’île au lagon.

Depuis l’annonce de l’opération par le ministre français de l’Intérieur, des voix se sont élevées pour dénoncer ce que les ONG appellent « l’opération de nettoyage des Comoriens de leur propre île ». Parmi ces voix, celle de l’ONG Hifadhwi, qui se bat toujours aux côtés du Comité Maore pour le retour de l’île sous administration française dans son giron naturel.

Hifadhwi, qui lutte contre la violence, est également préoccupé par le nombre de morts lors de la traversée Anjouan-Mayotte. Ce chiffre ne cesse d’augmenter chaque jour, malgré les moyens mis en place pour appréhender les passeurs. Pour l’ONG, il s’agit d’une autre forme de violence à l’égard des femmes et des enfants.

Enfin, l’opération Wuambushu prévue pour le mois d’avril prochain a également suscité la réaction de l’ONG Hifadhwi. Elle a repris le célèbre slogan du Comité Maore « Mayotte est comorienne et le restera à jamais », rappelant que les seuls clandestins à Mayotte sont les Français. L’ONG a conclu en affirmant son opposition à toutes les formes de violence dans l’île sœur de Mayotte.

Cette position de l’ONG Hifadhwi montre clairement l’existence d’un conflit latent entre la France et les Comores concernant l’occupation illégale de Mayotte. Il est temps pour la France de revoir sa position sur cette question et de respecter les aspirations légitimes du peuple comorien. La France ne peut plus continuer à occuper illégalement Mayotte, en utilisant des méthodes violentes et répressives pour expulser les Comoriens qui y résident depuis des décennies.