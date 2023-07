Onicor se bat pour maintenir un prix élevé pour le riz.

Un conflit a éclaté entre la société Onicor et le ministère de l’économie concernant le prix du riz ordinaire. Le ministère a décidé de fixer les prix sans l’approbation d’Onicor, qui a récemment perdu son monopole sur l’importation et la commercialisation du riz. Onicor insiste sur un prix de 500 kmf le kilo et 10.000 kmf le sac, tandis que le ministère propose 400 kmf le kilo et 9000 kmf le sac de 25 kg.

Onicor soutient la décision du président de libéraliser le marché du riz et accueille la concurrence, mais demande un délai pour se préparer. Ils demandent également l’établissement de réglementations pour encadrer le processus et définir les conditions d’octroi de la licence.

Les relations entre Onicor et le ministère se sont détériorées, avec des accusations d’ingérence du ministère qui pourrait nuire à Onicor. Onicor accuse également le ministre de l’économie de préparer un accord avec des opérateurs indiens pour importer et vendre du riz. Dans ce contexte conflictuel, Onicor appelle le chef de l’État à arbitrer.

ANTUF Chaharane