Nouvelle équipement médical pour le centre hospitalier de Hombo à Anjouan

Le samedi dernier, le centre hospitalier de Hombo à Anjouan a franchi une étape importante dans l’amélioration de ses services de santé. Grâce au financement de l’Agence française de développement (AFD) et de l’ONG Chaîne de l’espoir, l’hôpital a été doté de nouveaux équipements médicaux : un appareil radiographique et un échographe cardiaque.

La cérémonie de remise officielle de ces équipements s’est déroulée en présence de la ministre de la Santé, Loub Yacout Attoumane, et du gouverneur de l’île. Cette initiative marque un progrès significatif pour le centre hospitalier, renforçant ainsi ses capacités de diagnostic et de traitement des maladies cardiaques et autres pathologies nécessitant des examens radiologiques.

En marge de cet événement, une nouvelle pharmacie conjointe, nommée Chri-Ocopharma, a également été inaugurée. Cette pharmacie vise à améliorer l’accès aux médicaments pour les patients, complétant ainsi les efforts de modernisation des infrastructures sanitaires sur l’île.

Ces développements sont salués par les autorités locales et les habitants, qui voient en eux une promesse d’amélioration de la qualité des soins de santé à Anjouan. Les équipements fournis sont destinés à répondre aux besoins croissants de la population en matière de diagnostic médical, consolidant ainsi la mission du centre hospitalier de Hombo.

ANTUF Chaharane