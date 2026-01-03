Nouvel an : 101 personnes ivres interpellées, réveillon sans décès, le ministre félicite les équipes

Le passage à l’année 2026 s’est déroulé sous le signe de la tranquillité, grâce au dispositif de sécurité piloté par le ministère de l’Intérieur. Lors d’un point de presse tenu ce samedi 3 janvier, le ministre Mohamed Ahmada Assoumani, aux côtés du Directeur général de la Police et de la Sûreté nationale, Nassif Kaissane, et du directeur de cabinet, a présenté un bilan largement positif.
Les forces de l’ordre, déployées sur l’ensemble du territoire entre le 31 décembre et le 1er janvier, ont assuré une présence soutenue pour prévenir les débordements et protéger les citoyens.
Selon les chiffres communiqués, aucun accident de la circulation et aucun décès n’ont été enregistrés durant la nuit du réveillon, un résultat salué par les autorités. En parallèle, 101 personnes ont été interpellées pour ivresse manifeste sur la voie publique. Par ailleurs, 185 véhicules et 93 motos ont été verbalisés pour diverses infractions.
Pour le ministère, ce bilan illustre l’efficacité d’une stratégie fondée sur la prévention, la coordination et la vigilance. Les autorités entendent maintenir cette dynamique afin de garantir, à l’avenir encore, des célébrations sûres et apaisées pour toute la population.
