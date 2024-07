Nouveau secrétaire général du gouvernement : Nour El Fath Azali sous les projecteurs

Le nouveau secrétaire général du gouvernement, Nour El Fath Azali, fils du président Azali, s’engage à une visibilité accrue de l’action de l’État en prenant un poste équivalent à celui de Premier ministre aux Comores. Sa nomination symbolise une montée en responsabilités et une présence politique renforcée.

Lors de la cérémonie de passation, Nour El Fath Azali a affirmé son dévouement « pour le bien de l’État, rien que pour l’État ». Il appelle tous les Comoriens à « multiplier les efforts afin de relever les défis de l’Émergence ». La cérémonie, qui s’est tenue le 9 juillet à la présidence de la République, a vu la participation de hauts dignitaires, dont le député Moustadroine Abdou, président de l’Assemblée.

L’ancien secrétaire général, Daniel Ali Bandar, a exprimé sa fierté de passer le relais à Nour El Fath Azali, soulignant que ce dernier n’est pas un étranger au secrétariat. « Ma fierté est grande car je laisse ma place à mon frère et camarade de ma génération. Cette nomination témoigne de la réussite de ma mission », a déclaré Daniel Ali Bandar, désormais ministre de l’Agriculture.

Dans son discours, Nour El Fath Azali a salué les efforts de son prédécesseur, en insistant sur la nécessité de la collaboration pour surmonter les défis. « Je vous invite tous, hommes et femmes, à venir nous aider pour relever les défis de l’émergence. Mes portes sont ouvertes, je suis prêt à prendre en compte vos idées et conseils », a-t-il souligné.

Il a également insisté sur l’importance du travail acharné et de l’exemplarité au sein de l’administration. « Le secrétariat général du gouvernement, c’est la tête de l’administration de notre pays. Nous devons travailler beaucoup plus que les autres pour montrer l’exemple », a-t-il martelé. Il a appelé à une mobilisation générale pour un nouveau décollage sous la conduite d’une jeune génération.

Nour El Fath Azali promet de changer les choses et de « travailler pour le bien de l’État rien que pour l’État ». Il insiste sur la nécessité de rendre l’action gouvernementale visible et accessible au grand public, afin de restaurer la dignité et la réputation de l’administration. « La visibilité de l’action gouvernementale est indispensable. Il est temps de donner à cette maison ses lettres de noblesse », a-t-il conclu.

Cette montée en responsabilités de Nour El Fath Azali marque un tournant dans la politique comorienne, avec une nouvelle génération à la tête du pays prête à relever les défis de l’émergence.

ANTUF Chaharane