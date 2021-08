Nouveau gouvernement : La Crc félicite les entrants et rend hommage aux sortants

«C’est un gouvernement partagé entre technocrates et politiques qui vise la loyauté et l’efficacité. Un gouvernement politiquement conscient et techniquement compétent». Telle est la lecture faite devant la presse par le secrétaire national de la Crc qui déclare sa confiance à la nouvelle équipe et qui se dit prêt à l’accompagner dans son exercice. Balayant tout esprit de punition pour les sortants, Youssoufa Mohamed Ali a tenu à calmer le jeu en montrant que le gouvernement compte 15 membres et que les 26 partis de la mouvance présidentielle ne pourraient pas tous y faire partie. D’ailleurs, selon lui, la Crc compte uniquement 2 ministres, à savoir celui des Finances et son collègues des Affaires étrangères.

La Convention pour le renouveau des Comores (Crc) a convié la presse vendredi 27 août, à l’hôtel Golden Tulip, pour réagir suite à la nomination, dans la soirée du jeudi dernier, d’un nouveau gouvernement par le président de la République, Azali Assoumani. Tout d’abord, le secrétaire national du parti présidentiel a tenu à féliciter le président de la République pour «sa vision et sa clairvoyance» quant à l’équilibre constaté dans la nouvelle équipe partagée, selon Youssoufa Mohamed Ali, entre politiques et technocrates.

«C’est une promesse faite lors de la nomination du gouvernement sortant et annoncée également lors de la fête de l’indépendance le 6 juillet dernier», a-t-il rappelé avant de féliciter les nouveaux membres du gouvernement et les ministres reconduits. «Qu’Allah les aide à accomplir les missions qui leur sont confiées», a-t-il souligné saisissant, de surcroît, l’occasion pour rendre hommage à ceux qui quittent l’équipe gouvernementale, en particulier le ministre des Finances.

Pour Youssoufa Mohamed Ali, c’est la première fois qu’un ministre des Finances quitte ses fonctions sans arriéré de salaire pour les fonctionnaires et agents de l’Etat. Le secrétaire de la Crc a salué les efforts consentis par Saïd Ali Chayhane, lesquels ont conduit le pays à être classé dans le rang des pays à revenus intermédiaires. Il rappellera également que le pays a financé plusieurs projets avec des fonds propres contrairement aux époques précédentes.

Nous serons tous appelés à d’autres fonctions

Le secrétaire national de la Crc a également félicité l’ancien ministre de l’Intérieur, Mohamed Daoudou qui a su, à en croire le conférencier, consolider la paix dans le pays. «C’est une équipe, on travaille ensemble. Il faut savoir que le changement est une expérience de plus. Nous serons tous appelés à des responsabilités diverses pour la réussite du pays et la vision du chef de l’Etat, à savoir l’émergence des Comores à l’horizon 2030», a-t-il relativisé balayant tout esprit de punition «comme veut le faire croire les détracteurs du pouvoir».

Il insiste que le gouvernement compte 15 membres et que les 26 partis de la mouvance présidentielle ne pourraient pas tous y faire partie. D’ailleurs, selon lui, la Crc compte uniquement 2 ministres, à savoir celui des Finances et son collègues des Affaires étrangères.»L’essentiel est la réussite. J’appelle ainsi à la solidarité et à plus de rigueur dans le travail. Vous (les membres du gouvernement, Ndr) pouvez compter sur la Crc et sur les élus de l’Assemblée, présents à la conférence», a-t-il rassuré.

Dialogue, principale mission

Concernant les missions assignées à la nouvelle équipe, Youssoufa Mohamed Ali, également directeur de cabinet du président de la République, évoque la préparation des élections présidentielles de 2024 dont certains points essentiels doivent être discutés par l’ensemble de la population. «D’où la nécessité d’un dialogue», affirme le secrétaire national de la Crc qui ouvre tout de même les portes des discussions à tout le monde et à d’autres sujets souhaités. «Il faut associer les uns et les autres dans les décisions. Voilà le sens de la diversité et de la diversification du nouveau gouvernement», devait-il expliquer.

Revenant brièvement sur le bilan des travaux parlementaires avec l’ancien gouvernement, le vice-président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ahamada Baco, a, pour sa part, loué la «bonne collaboration» qui a eu lieu entre les élus de la Nation et les ministres, notamment celui des Finances «avec qui, nous avons mis plusieurs travaux et projets en place».

Il citera également le ministre de la Justice «qui a mis en place plusieurs réformes», le ministre de la Culture «dont les travaux avec l’Assemblée nationale ont abouti à la mise en place des droits de propriété», le ministre de l’Education pour les travaux «très remarquables effectués ensemble», mais aussi la ministre de la Santé «avec le projet relative à l’ouverture prochaine d’une faculté de médecine». «Nous les félicitons et nous espérons travailler avec la nouvelle équipe dans de bonnes conditions, la bonne entente et la convivialité», a-t-il souhaité.

Nassila Ben ali/ Alwatwan