Le fils du président Comorien et de l’Union africaine, Nour El-Fath Azali, avait été soupçonné d’être préparé par son père pour se présenter à la présidentielle de 2024. Cependant, il semblerait que le clan du régime ait jugé cela trop ambitieux pour un jeune politicien, et aurait choisi de le placer en tant que gouverneur de l’île de Ngazidja pour les prochaines échéances électorales. Cette rumeur a suscité l’attention des médias et des politiciens de l’opposition comorienne, qui ont exprimé leur inquiétude quant à l’ascension rapide de Nour El-Fath dans le monde politique. Malgré cela, le jeune politicien a récemment effectué la prière du vendredi à Hambou, où il a été accueilli chaleureusement par les habitants de la ville de Dzahadjou Hambou. Sa popularité grandissante ne manque pas d’inquiéter l’opposition, qui se demande si Nour El-Fath Azali sera le futur visage du régime comorien.

Antuf chaharane