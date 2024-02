L’association Ngo’Shawo, dédiée à la jeunesse comorienne, a célébré son 18ème anniversaire en organisant une conférence à l’Université des Comores. Fondée en 2006, elle s’engage dans des domaines clés tels que l’environnement, la santé, l’éducation, et l’engagement citoyen. Le choix du site de Mvouni pour cette célébration n’est pas fortuit, car c’est là que l’association a vu le jour, répondant aux besoins des étudiants de l’époque. La conférence a permis d’échanger sur le parcours et les objectifs de l’association, motivant une cinquantaine d’étudiants à adhérer.

Depuis 18 ans, l’association Ngo’Shawo s’est illustrée comme une véritable école pour les jeunes désireux de s’engager dans l’associatif aux Comores. Célébrée pour son action dans l’éducation, la santé, et l’engagement civique, elle a néanmoins fait face à des critiques sur son éventuel échec dans certains domaines. La transition de membres clés vers des postes au sein du gouvernement actuel, perçu par certains comme dictatorial, a semé le doute sur l’indépendance de l’association. Des critiques qui reflètent les grands espoirs placés en Ngo’Shawo pour forger une nouvelle élite patriotique, mais qui témoignent également de la complexité des attentes sociétales envers les mouvements associatifs.

ANTUF Chaharane