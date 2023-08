Neuf jeunes comoriens sont morts en tentant de rejoindre la France au large des Îles Canaries

Dans une tragédie maritime qui a frappé au large des Îles Canaries, neuf jeunes comoriens ont disparu alors qu’ils tentaient désespérément de rejoindre la France à la recherche d’une vie meilleure. Parmi eux, trois jeunes âmes ont tragiquement perdu la vie, laissant derrière elles des familles dévastées et des communautés en deuil.

Certaines victimes sont originaires du village de Mbeni et d’autres villages ont pris part à une dangereuse traversée depuis le Maroc jusqu’aux Îles Canaries dans l’espoir de réaliser leur rêve européen. Les identités des victimes décédées ont été révélées : Hassanni Assoumani, Abass Mohamed et Hachimiya,….. Ces jeunes individus ont été emportés par les vagues impitoyables alors qu’ils tentaient de fuir la pauvreté et les perspectives limitées aux Comores. Les candidats à la mort pour gagner la France sont encore nombreux. Les drames se multiplient ces dernières années.



Misbah Said