Un abonnement spécial pauvres et chômeurs vient d’être lancé par Netflix. C’est la première plateforme de streaming en France à franchir le pas. Dès ce jeudi, à partir de 17 heures, les nouveaux et les anciens clients de Netflix auront la possibilité de choisir un abonnement à prix réduit à 5,99 euros par mois, à condition d’accepter de voir des publicités avant et pendant la diffusion de leur film ou de leur série.

