Naufrage au large de Madagascar : 22 migrants morts en route vers Mayotte

Un naufrage survenu samedi au large des côtes de Madagascar a entraîné la mort de vingt-deux migrants qui étaient en route vers Mayotte, dans l’océan Indien. Les autorités maritimes malgaches ont déclaré que l’embarcation clandestine transportait 47 personnes au total, dont 23 ont été sauvées et les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuels survivants. Selon l’Autorité portuaire, maritime et fluviale (APMF), ces personnes avaient pris le bateau clandestinement dans l’intention de rejoindre Mayotte. Le bilan de cette tragédie est donc très lourd et suscite l’émotion et la consternation.