Mze aboudou Mohamed Chanfiou, Ministre des Finances met en place un chantier des reformes stratégiques sur la gestion des finances publiques

Le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, a ouvert ce mardi matin au retaj l’atelier consacré au bilan stratégique sur la gestion des finances publiques.

Il s’agit en effet d’un atelier de deux jours de présentation, de discussion et de restitution autour du bilan stratégique et aussi dans le cadre du plan d’action de développement sur la gouvernance financière mis en place par le ministère des Finances et financé par l’AFD et l’Union Européenne à travers le projet d’appui à la gouvernance financière (PAGF).

Lors de son discours, le ministre des Finances a montré son souhait d’engager un chantier de reformes dans l’aboutissement a la création de nouvelles directions au sein du Ministère des Finances dont leurs missions seront de :



– recentrer les moyens sur les missions fiscales et la gestion des impôts

– de séparer les fonctions stratégiques et de pilotage aux fonctions opérationnelles

– de mettre surtout en place un véritable interlocuteur unique des entreprises et d’améliorer le climat des affaires

– de moderniser les procédures et d’améliorer la transparence des services fiscaux

– et de renforcer la lutte contre la fraude et contre la corruption.

Le Service de Communication du MFBSB