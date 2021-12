Msaidié, Azali et sa femme au sommet du partenariat Tuco-Africain

La délégation comorienne conduite par Azali Assoumani est actuellement en Turquie pour prendre part au sommet du partenariat Turco-Africain. La délégation est composée d’Azali et sa femme, et également Dhoulkamal, Houmed Msaidié et Ahmed Ali Bazi, respectivement, Ministre des affaires étrangères, Porte parole du gouvernement et Ministre des Transports Maritimes et Aériens.

La note de se voyage coûte très cher au contribuable comorien. La somme estimée pour se voyage est entre 15 à 35 000 euros. Il faut compter les billets de voyage, les frais d’hôtel et les frais de déplacement des ministres. C’est une estimation à la baisse.

Pourquoi autant de monde dans ce voyage qui est touristique ?