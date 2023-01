Moussa Elhadji élu agent de l’année à la cérémonie Comores Télécom Awards 2022

Diplômé d’un Master en droit des affaires à l’Université des Comores, Moussa Elhadji ne cesse d’impressionner et de grimper de jour en jour des échelons à Comores Télécom.

Recruté à Comores Télécom en décembre 2015, le natif de Mbadjini se démarque de par sa créativité, sa polyvalence et son sens à l’écoute. Il s’est d’ailleurs imposé au sein d’un effectif rempli des talents. « C’est un super collègue, tout le monde l’adore de par sa polyvalence. Il est très modeste et courtois. Il est toujours disponible en cas de besoin », a affirmé le directeur commercial.

Depuis juin 2020, son travail, et son abnégation commence à porter ses fruits car le petit prodige est nommé chef du service après vente à la direction commerciale.

Quelques mois plus tard, Moorea comme on l’appelle souvent à Comores Télécom en faisant référence à son propre père de Foumbouni contrôleur financier aux ministères des Finances est élu agent de l’année 2022 par ses collègues à la cérémonie Comores Télécom Awards édition 2022.

