Mouigni Baraka Said Soilihi annonce sa candidature à la présidentielle de 2024

Dans une démonstration de force impressionnante, l’ancien gouverneur de l’île de Ngazidja, Mouigni Baraka Said Soilihi, a officiellement lancé sa candidature à la présidentielle de 2024 ce dimanche. Cette annonce a été faite lors d’un rassemblement massif qui a réuni des milliers de partisans enthousiastes à Ntsoudjini.

Mouigni Baraka Said Soilihi, qui occupe actuellement le poste de président du CNT (Conseil National de Transition), a été entouré de nombreuses personnalités politiques de l’opposition, toutes unies dans le but de faire contrepoids au président en exercice, Azali Assoumani.

L’opposition, qui se dresse contre le bilan du président actuel Azali Assoumani, se retrouve désormais avec deux candidats majeurs, Mouigni Baraka Said Soilihi et un autre candidat du parti Juwa mais inconnu de la population. Cette division au sein de l’opposition est source de préoccupation, car elle risque de diviser les voix et de favoriser la réélection du président sortant.

Le bilan du président Azali Assoumani est au cœur des préoccupations de l’opposition. Ils considèrent que son mandat en cours a été marqué par des défis économiques, sociaux et politiques, ce qui a renforcé leur détermination à présenter une alternative crédible. Cependant, l’absence d’unité au sein de l’opposition pourrait affaiblir leur position dans la course à la présidence.

Misbah Said