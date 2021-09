Aujourd’hui à la salle de conférence de la commune de Moroni, une réunion d’information et de sensibilisation sur le projet reforestation urbaine de la ville de Moroni s’est tenue avec la participation des riverains (Institutions publiques et privés) qui se trouvent sur l’allée Palais du peuple/Rive-gauche.

Ceux qui ont répondus présent à l’appelle de la mairie, manifestent leurs soutient au projet en s’engageant de jouer le rôle de police pour une suivie durable des activités.

Cette opération baptisée “Moroni Ville Verte” mis en oeuvre par le département environnement et écotourisme de la mairie de Moroni, Banda Bitsi, le Centre National d’Horiticulture CNH et le laboratoire Herbier National de l’Université des Comores et soutenue financièrement par un projet PNUD/FEM, ANCAR II, consiste dans un premier temps à planter des plantes autochtones sur l’allé palais du peuple jusqu’à Rive Gauche.

