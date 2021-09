Moina viré à Com Air, un proche de Mamadou le remplace

L’ancien directeur général de la société Com Air assistance Omar Mohamed fait son retour aux affaires, 5 ans après avoir été viré à la direction de l’aéroport prince Said Ibrahim. Il remplace le désormais ex directeur de Com Air Assistance Mohamed Moimba Youssouf.

Rappelons que le nouveau patron de Com Air était l’ancien homme droit de l’ancien vice-président Mamadou et l’ancien président Ikililou Dhoinine. Après Houmedi Msaidie, Mze Abdou ( ancien gouverneur de la banque centrale), le ministre Ben Ahmed, Azali vient de faire rallonger la liste des politiques qui trahissent Mamadou pour lui rejoindre