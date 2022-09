Mohamed Elamine Souef nouveau représentant spécial de l’UA en Somalie

L’Union africaine (UA) a annoncé dimanche la nomination du Comorien Mohamed Elamine Souef nouveau représentant de la Commission de l’UA en Somalie.



Ancien ministre et diplomate, M. Souef assurera également la présidence de la Mission de transition en Somalie (ATMIS), mise en place par l’UA pour lutter contre le groupe terroriste Al-Shabab, a fait savoir l’organisation panafricaine dans un communiqué.



Dans le cadre de sa nouvelle mission, M. Souef veillera à maintenir une coordination étroite et constante avec le gouvernement somalien et d’autres parties prenantes somaliennes en vue de soutenir la mise en œuvre du Plan somalien de transition, ainsi que d’autres processus plus larges visant le renforcement de l’État, a indiqué le communiqué.



Il travaillera également en étroite collaboration avec l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et ses États membres, ainsi qu’avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux concernés, notamment les Nations Unies (ONU), la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (UNSOM) et la Union européenne (UE).



Le président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat a, à cet égard, appelé l’ensemble des acteurs nationaux, continentaux et internationaux concernés à collaborer étroitement avec M. Souef pour promouvoir la paix et la stabilité en Somalie.

2m.ma