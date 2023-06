Mohamed Allaoui Mdzuani Soutient ce Jeune Candidat.

Dans une déclaration récente, Mohamed Allaoui Mdzuani, petit-fils de l’ancien député du parti blanc mohamed Ahmed, a affirmé son soutien au jeune candidat présidentiel Said Ali Ibouroi, plus connu sous le nom de John Baloz, en prévision de l’élection présidentielle de 2024 aux Comores.

Selon Mdzuani, Baloz représente l’espoir d’une nation et est un défenseur résolu des aspirations de la jeunesse comorienne, qui selon lui constitue le moteur du changement et l’avenir du pays. Il a souligné l’importance de soutenir les candidats qui comprennent et peuvent répondre aux défis auxquels la jeunesse est confrontée.

Mdzuani a souligné que Baloz se distingue par son engagement inébranlable envers la jeunesse comorienne et sa vision novatrice. Il croit que Baloz, grâce à son programme axé sur la création d’emplois pour les jeunes, l’investissement dans l’éducation et la formation, ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation, offre une voix nécessaire à la jeunesse.

Mdzuani a également insisté sur l’importance de l’engagement citoyen et de l’information durant cette période électorale. Tout en encourageant le soutien à Baloz, il a rappelé la nécessité d’examiner attentivement les programmes de tous les candidats afin de faire un choix éclairé.

Le soutien de Mdzuani à Baloz suggère une croyance en l’émergence d’une nouvelle génération de leaders prêts à servir leur nation et à construire un avenir prospère pour la jeunesse comorienne.

Said Hassan Oumouri