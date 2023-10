Modernisation de l’Aéroport Prince Saïd Ibrahim : Les Comores et Abu Dhabi scellent un accord.

Un accord stratégique a vu le jour entre les Comores et l’État d’Abu Dhabi, visant la transformation de l’aéroport Prince Saïd Ibrahim de Hahaya. Signé à la suite d’une visite diplomatique du président Azali aux Émirats Arabes Unis, ce mémorandum d’entente s’inscrit dans une volonté commune de rehausser le standard de l’infrastructure aéroportuaire comorienne.

Suite aux discussions fructueuses avec les représentants émiratis, cette collaboration marque un tournant décisif pour le secteur du transport aérien aux Comores. Le dessein majeur est d’élever l’aéroport à un niveau exemplaire, faisant ainsi de lui un pôle d’excellence et une référence incontestée dans la région.

Ce partenariat représente non seulement une avancée significative pour les Comores en matière d’infrastructures, mais aussi un renforcement des liens diplomatiques et économiques entre les deux nations. Il est attendu que cette initiative apporte dynamisme et modernité à l’aéroport, reflétant ainsi l’ambition des Comores de se positionner comme un acteur clé dans le domaine aérien régional.

ANTUF Chaharane