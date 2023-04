Mission difficile pour les coelacanthes : Une qualification en suspens dans le Groupe H de la CAN 2023″

Dans le Groupe H, la Côte d’Ivoire est qualifiée en tant qu’hôte de la CAN 2023. La Zambie, actuellement deuxième avec 9 points, semble être la meilleure candidate pour rejoindre les Ivoiriens. Les coelacanthes ont peu de chances, tandis que le Lesotho est déjà éliminé.

Pour se qualifier, l’équipe de Younès Zerdouk doit espérer une victoire de la Côte d’Ivoire sur la Zambie et le Lesotho lors des matchs retour. Ils devront aussi remporter des victoires larges face à leurs adversaires, en raison de leur déficit de goal average.

Pour résumer, ils doivent battre la Zambie avec un écart de 2 buts, gagner contre le Lesotho, et espérer une victoire ivoirienne face à la Zambie. La Zambie, quant à elle, a seulement besoin d’un point en deux matchs pour se qualifier, bien que leur différentiel de buts ne soit pas favorable non plus.

Le chemin est difficile, mais il reste possible. Rappelons que seules les deux meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées. Les éliminatoires comptent 48 pays répartis dans 12 groupes, avec un total de 24 équipes qualifiées pour la CAN.

Saïd hassane Oumouri