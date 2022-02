Meurtre de Hadji : Nkurani sima demande l’application de la loi

Après une rencontre dans la matinée avec la gendarmerie nationale, la ville de Nkurani Sima s’est montrée solidaire avec la gendarmerie nationale et la justice pour l’application de loi suite au meurtre du quadragénaire et père de famille de Ndruwani. Les habitants de Nkurani Sima demandent une justice juste.

Malgré les peines prévues par le nouveau code pénal comorien en matière de crimes, les meurtres se multiplient ces derniers temps aux Comores. Hadji, âgé de 40 ans et père d’une famille natif de Ndruwani est assassiné le week-end dernier. Un présumé est aux mains de la gendarmerie et il vient de Nkurani sima. Les causes de de cet assassinat sont inconnues mais la ville de Nkurani sima se désolidarise et condamne l’acte qui a causé la mort de ce père de famille. Les notables et cadres de cette localité demandent l’application de loi contre le présumé. « Nous condamnons cet acte et nous demandons l’application de loi contre ce jeune. Nous présentons nos condoléances à la famille endeuillée et la localité de Ndruwani », a lancé Mmadi Kapachiya, ancien secrétaire d’Etat et cadre de cette localité.

« Cet acte ne nous ressemble pas et nous ne sommes pas avec lui politiquement et socialement », a indiqué l’ancien secrétaire d’Etat. Il demande que lumière soit faite. « La justice doit nous éclairer à ce sujet afin de savoir s’il est à condamner ou à exécuter », a-t-il dit. « La justice est indépendante à faire son travail afin d’assurer la paix et la sécurité de ces deux localités », a-t-il poursuivi. L’ancien secrétaire d’État a fait savoir que la ville de Nkurani sima est une ville de paix. Elle ne peut pas cautionner un tel acte. La localité de Ndruwani est calme et confiant e de la justice.

Kamal Said Abdou / Al fajr