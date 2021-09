Le président Azali Assoumani s’est débarrassé Abdou Mbechezi en poste à Beit-salam depuis 2016. C’est un jeune qui a fait ses études en France qui prend sa place. Samir s’est illustré par la réussite de plusieurs événements en terme de communication. C’est un jeune très modeste et issu du quartier de la coulée de lave. Beit-salam tourne en fin la page des fautes d’orthographe et se tourne vers un jeune expert en web et communication.