Mayotte: Un jeune homme de 24 ans tué à coups de machettes et barres de fer

La violence à Mayotte vient de faire une nouvelle victime. L’île comorienne sous administration française est plongée dans un conflit inter villages entre Miréréni. Un jeune homme âgé de 24 ans a perdu la vie dans ce conflit.

Selon Mayotte la 1ère, la victime a été Kidnappée à Badjoni quartier de Combani il est retrouvé mort sur la route départementale près du pont qui sépare les deux villages. Et la victime est un jeune homme de 24 ans, connu de la justice et ancien détenu du centre pénitentiaire de Majicavo, a succombé aux coups de machettes et barres de fer portés sur son corps ce mercredi soir à Combani.