Considéré comme le 101e département français par la France et comme une îles comorienne par les Comores,situé dans le canal du Mozambique Mayotte reste confrontée à d’importants défis »d’immigration clandestine »et de violences, malgré l’initiative « Wuambushu » lancée il y a six mois par Gérald Darmanin. La proximité de Mayotte avec les autres îles de l’archipel des Comores, situé à 70 km et ayant opté pour l’indépendance, facilite un flux constant de migrants et de marchandises.

Le policier aux frontières, Mamadou, partage son expérience à bord de l’intercepteur de la brigade nautique. Les nuits sans interception de bateaux sont source de frustration, surtout compte tenu de l’activité maritime incessante. Les migrants arrêtés expriment souvent un soulagement à l’idée d’être en sécurité, après des heures passées en mer dans des conditions précaires.

Cependant, l’opération « Wuambushu » n’a pas réussi à endiguer le flot de migrants ou à réduire significativement la délinquance. Les kwassa-kwassa, fragiles embarcations utilisées par les migrants, continuent d’arriver à Mayotte. En plus des personnes, ces bateaux transportent souvent des marchandises illégales, telles que des cigarettes de contrebande. Un exemple récent inclut l’interception d’une embarcation remplie d’ordinateurs volés, soulignant la persistance des activités criminelles. Entre janvier et octobre 2023, les autorités ont saisi environ 36 000 cartouches de cigarettes, illustrant que l’opération « Wuambushu » n’a pas atteint son objectif de stabilisation de Mayotte face à ces défis continus.

Said Hassan Oumouri