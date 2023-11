Mayotte : L’islam local face à la montée de l’islamisme.

D’après le journal francais Marianne, mayotte fait désormais face à une propagation de l’islam rigoriste. En effet dans un article récent Marianne tire la sonnette d’alarme en expliquant qu’à Mayotte, territoire français avec la plus forte concentration musulmane, une tension se dessine entre l’islam local et un islamisme rigoureux, parfois importé de métropole ou des Comores. 95% de la population mahoraise pratique l’islam sunnite, qui façonne la vie quotidienne dès l’enfance. Le département a réussi à marier ses principes religieux avec les valeurs républicaines, tout en préservant sa culture unique.

Cette culture, mêlant influences matriarcales, animistes et républicaines, fait face à des défis. Des musulmans rigoristes cherchent à imposer une vision plus stricte de l’islam, mettant en péril l’équilibre culturel et religieux de l’île. Cependant, la résistance culturelle locale ne faiblit pas.

Lors du référendum de 2009, 95% des Mahorais ont voté pour la départementalisation, acceptant quelques concessions comme le maintien du statut personnel musulman en matière familiale. Cela inclut la polygamie pour ceux qui la pratiquaient déjà, bien que ce droit ne s’applique pas aux nouveaux arrivants, indiquant un lent déclin de cette pratique. De plus, les cadis, juges traditionnels musulmans, ont été intégrés au personnel du département.

Ce contexte met en lumière les défis de Mayotte à maintenir son identité culturelle tout en naviguant dans les eaux complexes de la diversité religieuse et de l’intégration républicaine.

Saïd Hassan Oumouri