Mayotte : les femmes mahoraises très fécondes, 9.180 naissances

2020 se démarque par une baisse sensible des naissances. Un indicateur à prendre avec des pincettes puisque 2021 pourrait coïncider avec le franchissement de la barre symbolique des 10.000 nouveaux-nés dans le 101ème département. En parallèle, la surmortalité, liée à la pandémie de Covid-19 et à l’épidémie de dengue, explose sur ces deux dernières années. Décryptage avec Bertrand Aumand, le chef du service régional de l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Plus grande maternité de France, Mayotte scrute toujours attentivement la publication des chiffres de l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee) pour connaître l'évolution des naissances d'une année à l'autre. Idem pour la mortalité. Quoi qu'on en dise, un lien de cause à effet existe bel et bien avec la pandémie de Covid-19 par rapport à ces deux indicateurs. Éléments de réponse.