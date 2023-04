Manifestations de Comoriens en France face à l’envolée des prix des billets jusqu’à 2700 euros

Des Comoriens de la diaspora en France ont manifesté dans plusieurs villes, dont Marseille, Lyon et Paris, pour dénoncer la hausse des prix des billets d’avion vers les Comores. Ceux-ci sont passés de 1200 euros en haute saison à 2000-2700 euros, rendant les voyages au pays inaccessibles pour la majorité d’entre eux. Les manifestants réclament la possibilité de retourner chez eux pendant les vacances et appellent à boycotter les voyages à partir du 31 mars. Ils espèrent ainsi faire céder les compagnies Ethiopian Airlines, Kenya Airways et Egypt Air, les plus empruntées pour se rendre aux Comores. La situation est particulièrement difficile pour les Comoriens les plus modestes, qui se privent toute l’année pour pouvoir rentrer au pays.

Saïd hassane Oumouri