Manifestations à Mohéli : contestations et revendications d’indépendance après le premier tour des élections.

Une vidéo qui a récemment circulé sur les réseaux sociaux capture l’escalade des tensions à Mohéli, l’une des îles des Comores. Les images montrent des manifestants disposant des pierres et des carcasses de voiture sur la route, tout en mettant le feu à des pneus. Cette agitation populaire semble être une réponse directe aux processus électoral des élections présidentielles et des gouverneurs des îles de 2024 aux Comores, dont le premier tour a eu lieu hier, le 14 janvier 2024 .

Les manifestants, identifiés comme des partisans de l’opposition à Mohéli, expriment leur mécontentement face à des allégations de fraude électorale. Ils accusent les autorités de ne pas avoir respecté le code électoral. La personne qui filme la scène souligne la nécessité de passer à l’action, dépassant le stade des discours. Elle annonce également que les manifestants sont prêts à rétablir les barricades, même après l’intervention des forces de l’ordre.

Un élément particulièrement frappant de cette vidéo est la déclaration d’indépendance de Mohéli. Le vidéaste mentionne un certain Abdoul Aziz, candidat au poste de gouverneur de l’île, comme chef de cette nouvelle indépendance. Bien que ces affirmations d’indépendance ne soient pas officiellement confirmées et semblent être des déclarations personnelles du filmeur, elles témoignent de l’intensité des sentiments locaux.

Il est clair que les récents événements électoraux ont exacerbé les tensions dans la région. Les fraudes présumées, capturées et diffusées par vidéo, ont enflammé les esprits et stimulé une réaction vigoureuse de la population. L’appel à la poursuite des protestations indique une situation particulièrement volatile et incertaine à Mohéli.

ANTUF Chaharane