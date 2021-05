Madame Azali est malade et elle reste en France pour des soins

COMMUNIQUÉ

Le Président de la République Azali Assoumani, accompagné de l’ensemble de la délégation est attendu demain samedi 22 mai à l’Aéroport Moroni PSI.

Le Chef de l’Etat a pris part le 18 mai à Paris au Sommet sur le financement des économies africaines.

La première dame Ambari Daroueche prolonge son séjour d’une semaine à Paris pour des raisons de soins.

À l’issue de ce sommet, une série d’actions ont été retenues et tourne autour de deux piliers. Le premier a trait au “soutien à une croissance de long terme stimulée par un secteur privé et un entreprenariat dynamiques et par le développement et le financement de projets d’infrastructures de qualité”.

Le second se traduit par ” la réponse aux besoins de financement pour promouvoir une relance rapide, verte, durable et inclusive”.

Beit Salam.

