Madagascar interdit aux Malgaches qui sont aux Comores de rentrer à cause du choléra.

Depuis février 2024, des dizaines de marins malgaches sont bloqués aux Comores, incapables de rentrer chez eux suite à la décision de Madagascar de suspendre toutes les liaisons maritimes avec l’archipel pour se prémunir contre l’épidémie de choléra qui sévit actuellement. Cette mesure drastique intervient alors que plusieurs navires malgaches se trouvaient dans les ports de Moroni et Anjouan.

Ces marins, confinés à bord de leurs navires, vivent dans des conditions difficiles, isolés du monde extérieur et de leurs familles. Dans un appel à l’aide adressé au président Andry Rajoelina, ils ont souligné être en bonne santé et ont imploré le gouvernement de les laisser revenir au pays. Ils ont également pointé du doigt l’ironie de la situation : bien que les liaisons maritimes soient coupées, les vols entre les Comores et Madagascar continuent, avec des mesures sanitaires comme la prise de comprimés à l’arrivée pour minimiser les risques de transmission du choléra.

Les autorités malgaches, quant à elles, maintiennent ces restrictions comme une nécessité pour prévenir une épidémie sur leur territoire. Jusqu’à présent, aucune contamination n’a été détectée à Madagascar, signe que les mesures préventives pourraient être efficaces. Mais pour les marins bloqués, chaque jour qui passe sans solution à leur détresse est un jour de trop loin de chez eux.

Saïd Hassan Oumouri