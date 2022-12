« Ma femme a quitté les Comores en 2018 pour la France, elle n’a plus donné signe de vie »

HAMADA mmadi a perdu des traces de sa femme depuis décembre 2019 les uns disaient qu’elle se trouvait en .Turquie les autres GRÈCE. Voici son récit :

Je m’appelle Hamada Youssouf MMADI natif de Zivadani Itsandra.

j’ai marié une femme qui s’appelle Zabibou Ali Abdallah originaire de zivadani aussi.

J’ai marié cette femme depuis 2016 aux Comores.

En 2018 la famille de Zabibou m’a informée qu’elles organisaient un voyage en collaboration avec un certain passeur appelé Adboulhalim Mohamed Soilihi pour faire venir ma femme en France.

Après plusieurs mois de contacts avec Abdourahim.

Aujourd’hui il vient m’informer qu’il n’a pas de nouvelles d’elle .

Jusqu’au présent le passeur ( Abdoulhalim) est incapable de me rassurer si ma femme est vivante ou non .

Aujourd’hui je lance un appel de tristesse, d’angoisse et d’inquiétude avec toute personne susceptible de m’aider à retrouver ma femme.

Pour plus d’informations veuillez me contacter au 0033623384675

