Lutte contre les Violences Familiales aux Comores: Formation Spéciale pour 20 Gendarmes.

Dans le cadre de la lutte contre la violence intrafamiliale aux Comores, 20 gendarmes et policiers ont bénéficié d’une formation intensive de cinq jours. Cette formation visait à leur fournir les compétences, outils et techniques nécessaires pour analyser et comprendre les raisons qui poussent une personne à commettre un crime, et pour déterminer la solution la plus adaptée à chaque cas. Le commandant de la gendarmerie nationale, Tachfine Ahmed, a souligné que la violence intrafamiliale est un phénomène présent dans tous les milieux sociaux, affectant les femmes tant physiquement que psychologiquement. Il a également mis en évidence l’impact dévastateur de cette violence sur les enfants, qui risquent de développer une tolérance élevée à la violence. La formatrice, l’adjudant-cheffe Merle Sophie, a souligné l’importance de la place de la femme aux Comores et a insisté sur la nécessité de travailler sur l’accueil des victimes. Cette initiative marque une étape importante dans la lutte contre la violence familiale aux Comores.

ANTUF Chaharane