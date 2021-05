L’opposition se reveille avec ” la GUEULE DU BOIS”

Contribution : Force de constater qu’au lendemain du 26 mai 2021 l’union de l’opposition et le CNT conduit par said larifou se trouvent aux abonnés absents.

En effet le fameux Tocha Djohar nous annonçait en direct de Paris et avec fermeté la fin du régime Azali Assoumani ce Mercredi 26 mai 2021 .Tout nous laissait croire avec son ton ferme et rassurant que cette fois ci “c’est la bonne “ou a t’il fait une farse en plus ?



Quel film Hollywoodien !

Durant 2 ans de manifestations en aucun moment la vérité serait au premier plan seule l’hypocrisie politique animait leurs esprits or la diaspora a besoin d’être rassurée pour le bien-être de leur chère nation.

Un bien-être que le peuple comorien réclame haut et fort derrière Imam Azali Assoumani président actuel de l’union des comores. Une nouvelle ère se dessine depuis ce 26 mai.

Yes I can comme disait Barak Obama ! ainsi,ensemble accompagnons l’émergence à l’horizon 2030.

Fakihi Mradabi