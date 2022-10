L’influenceur Djibril gagne plus de 12 500 euros par mois

C’est un secret pour personne. L’influenceur, prédicateur religieux Djibril mène sa vie de luxe dans des hôtels depuis plusieurs années dans plusieurs pays dont Dubaï, Maroc…. Djibril n’a aucun travail déclaré, n’a pas de bulletin de salaire mais il prétend avoir une entreprise à Dubaï et une maison . Mais d’où vient son argent ? On vous explique. Certaines informations viennent d’un proche du prédicateur(Ali*).

Comment Djibril se finance ? « il lance souvent des appels aux dons pour des projets comme par l’exemple la mosquée de Koimbani, les appels aux élèves de Air Darassa pour évacuer les malades… Et on sait très bien que la construction de la mosquée nécessite plusieurs millions donc les mamans financent et il se sert.. », Ali.



Comment fait il pour rembourser par exemple ce qui ne sont pas allés faire le pèlerinage ? « C’est très simple, il utilise un système pyramidal c’est-à-dire ceux qui vont donner l’argent cette année va servir à payer ceux qui ne sont pas allés avant et certains de cette année iront l’année prochaine… », Ali.

Djibril gagne de l’argent avec sa chaîne YouTube nous avons estimé qu’il gagne environ 6000 euros, une somme qu’on a tiré au maximum. Et sur Facebook il ne gagne rien. Et pourtant dans la vidéo ci-dessous, Djibril prétend avoir débloqué 150 000 euros. D’où vient cet argent ?



On a fait le calcul pour pouvoir débloquer 150 000, il faut gagner plus de 12500 euros par mois. Les mamans de Air Darassa donnent elles plus de 12500 euros par mois au prédicateur ?

Pourquoi plusieurs promesses ne sont pas tenues ? Le moussabaka de Marseille, le prédicateur n’en parle pas.. Où est passé l’argent récolté pour les cartes d’adhérents ?