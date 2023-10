L’inaction des autorités face à la montée alarmante des accidents mortels

Cette semaine encore, l’archipel des Comores a été le théâtre d’une série d’accidents de la route tragiques, particulièrement sur l’île de la Grande Comore. Le bilan est lourd, avec de nombreux blessés graves et des vies brutalement fauchées. Les statistiques relatives aux victimes d’accidents routiers ne cessent de grimper, épinglant une situation de plus en plus préoccupante. Pourtant, aucune mesure notable n’a été mise en œuvre pour endiguer ce fléau qui endeuille de nombreuses familles et ôte la vie à des jeunes au seuil de leur existence.

Une des causes majeures de cette hécatombe réside dans l’insuffisance des dispositifs de sécurité routière. La mise en place de dos d’âne ou de panneaux de signalisation pourrait constituer une barrière physique dissuadant les imprudences au volant, et ainsi réduire significativement le nombre d’accidents. Ces mesures, généralisées dans de nombreux pays, semblent pourtant ignorées aux Comores, laissant une marge de manœuvre dangereuse aux conducteurs.

L’inaction des autorités face à ce drame récurrent pose question. La mise en place de mesures de prévention routière est une urgence absolue pour stopper cette hémorragie et préserver des vies. L’heure est à la mobilisation et à l’engagement des pouvoirs publics pour instaurer une véritable sécurité routière sur l’archipel, et éviter que la route ne demeure un lieu de deuil et de désolation.

ANTUF Chaharane