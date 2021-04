L’Hôpital El-Maarouf forme son personnel pour améliorer l’accueil des patients et des visiteurs

La direction de l’hôpital El-Maarouf a organisé pendant trois jours une formation du personnel à l’accueil des patients et visiteurs. L’objectif est d’améliorer l’accueil et changer l’image de l’hôpital.

Le formateur a insisté sur l’importance de l’écoute et de la bonne orientation vers le service compétent.

Un malade qui va à l’hôpital a besoin d’être guidé, d’être bien accueilli et d’être bien pris en charge par le personnel soignant et cela quelque soit son statut, qu’il soit Ministre ou simple ouvrier.



La formation s’est déroulée en deux phases. Il y a eu des séances de discussions et d’échanges sur les bonnes manières d’accueillir le patient. Ensuite, le formateur et le personnel, accompagné du directeur d’El-Maarouf, sont allés observer la pratique de l’accueil dans les différents services.

Cette formation est un pas de plus dans la nouvelle stratégie l’hôpital El-Maarouf, qui souhaite changer la mauvaise image qu’il a auprès de la population.

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde