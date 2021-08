L’hôpital de Hombo, le sanctuaire du chaos

Témoignage: Hier vendredi le 27 août 2021 vers 13h je suis allé faire une enquête et des photos comme preuves à l’appui pour montrer à ceux qui croient aux contes la réalité de ce chaos.

Hier je vous ai dit que l’indemnité presque ancestrale de 2000kmf octroyée aux infirmières de garde pour leur nourriture a été supprimée par le directeur sous prétexte qu’il veut économiser pour faire en sorte qu’il n’y ait plus de bénévoles non rémunérés comme si il y avait des tonnes d’infirmières dans cet hôpital ce qui est perçu pour la plupart des ces infirmières et quelques docteurs comme une forme d’arnaque bien déguisée et des gens pas très bien informés mon répondu en commentaire que je raconte du n’importe quoi mais les choses vont bien soi-disant ils ont vu quelques travaux de façade.

En effet voilà je vous prends en témoin de la situation chaotique de cet hôpital et de sa gestion calamiteuse, ce ne sont pas les médecins qui nous conseillent l’hygiène ? Ben voilà les toilettes des malades pauvres de l’hôpital de Hombo, celles et ceux qui paient 1500kmf la chambre par jour qui pourtant sont tout près de ceux considérés comme un peu plus aisés qui paient 5000kmf au clinique pour une toilette à peut près descente et un peu de climatiseur quand elles marchent.

Dans ces photos d’horreur vous pouvez voir le couloir principal de l’hôpital qui menace de s’infondrer et tomber un jour sur la tête d’un patient pour ne pas dire client de nos jours.

Sur ces mêmes photos que j’ai fait moi même hier après midi vous pouvez voir cette décharge à ciel ouvert où sont brûlées les ordures sanitaires à 10 mètre de la clinique où des dizaines de patients respirent la pollution de la fumée de ces déchets dont la plupart sont en matière plastique.

Les mêmes photos, j’ai photographié les compresses fraîchement maculées de sang selon mes yeux d’un patient qui venait d’être opéré et qui sont laissées traînées non loin de la décharge principale bien entendu à ciel ouvert, on se demande où est l’hygiène dont les médecins nous parlent tout les jours à la radio nationale ( ORTC ) ? les mouches qui se passeront sur ordures sanitaires maculées de sang ne seront pas les mêmes qui se poseront sur la nourriture préparée au portail de l’hôpital et qui en général est consommée par certains médecins et malades ?

John Baloz