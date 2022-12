Dans une interview accordée à nos confrères de Comores Magazine sur l’affaire du maire de Moroni, l’ancien journaliste de Comoresinfos, John Baloz a lancé des accusations graves. Selon lui certains wagazidja ne croient pas à l’union des Comores et ils fuient les Comores pour aller mourrir à Marseille. Toujours selon lui, les wagazidja se comportent comme des congolais, ils ne pensent qu’à la sape. Regardez la vidéo ci-dessous :

Please follow and like us: