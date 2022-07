Les retraités n’ont pas été payés depuis plus de deux mois

Dans deux semaines, ils comptabiliseront trois mois successifs sans pensions. Eux ce sont les retraités fonctionnaires. Depuis avril, ces seniors n’ont pas perçu leurs allocations. La cause de ce long retard ? Les cotisations que verse l’État mensuellement s’avèrent insuffisantes pour les payer. Une situation qui dure depuis des années, affirme-t-on du côté de la caisse des retraites des Comores. Cette dernière reçoit près de 190 millions de francs pour payer les pensions des anciens fonctionnaires. Problème, le montant versé ne suffit pas . Pour cela, il faudrait 70 millions de plus soit 260 millions en tout.

Une situation délicate alors que la cherté de la vie ne fait que croitre, notamment avec la récente augmentation du prix du riz ordinaire. “ Jusqu’ici, la Caisse jonglait avec les cotisations du secteur privé pour nous payer à temps. Mais ils viennent de nous annoncer que cela ne serait pas possible cette fois-ci, tout en proposant par la même occasion un paiement progressif. Ce que nous avons refusé », a témoigné un membre de l’association des retraités que nous avons joint au téléphone. Plusieurs raisons expliquent ce déficit a ajouté un responsable de la caisse des retraites. Notre source a cité entre autres le non remplacement des personnes parties à la retraite. » La fonction publique ne recrute plus. Alors que pour payer les pensions de ceux qui ne sont plus en activité, nous prenons l’argent des fonctionnaires actifs. Donc s’ils embauchent à la Fop,les cotisations augmenteront automatiquement. Raison pour laquelle, nous devons trouver des solutions pérennes »,estime notre source. A part les recrutements, l’on propose aussi la valorisation des indices des agents pour mieux supporter les charges.

Abdou Moustoifa